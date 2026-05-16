Rusija i Kina žele graditi “novi svjetski poredak”

Ruski predsjednik Vladimir Putin započinje dvodnevni posjet Kini, gdje će razgovarati s kineskim liderom Xi Jinpingom o proširenju međusobnih veza i gorućim globalnim pitanjima.

Putina će pratiti delegacija ministara, poslovnih lidera i visokih zvaničnika, uključujući šeficu centralne banke Elviru Nabiullinu te lidere velikih energetskih kompanija poput Gazproma i Rosnefta, saopćio je Kremlj.

Zbog zapadnih sankcija uvedenih kao odgovor na ruski rat protiv Ukrajine, ti su oligarsi postali ovisni o Kini kao trgovinskom partneru.

Posjeta dolazi nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump završio državni posjet Kini. Iako se očekuje da će Xi obavijestiti Putina o tim razgovorima, zvaničnici Kremlja rekli su da je posjeta planirana unaprijed i da nije bio direktan odgovor na Trumpovu posjetu.

Razgovori između Putina i Xija zakazani su za srijedu te će se usredotočiti na daljnji razvoj onoga što obje strane opisuju kao privilegirano strateško partnerstvo, kao i na regionalna i međunarodna pitanja. Prema Kremlju, lideri će potpisati zajedničku deklaraciju i niz bilateralnih sporazuma, prenosi Hina.

Putinov savjetnik za vanjsku politiku Jurij Ušakov rekao je da bi se ukupno moglo potpisati oko 40 dokumenata koji pokrivaju područja poput industrije, trgovine, saobraćaja i građevinarstva.

Među njima će biti i izjava o izgradnji multipolarnog svjetskog poretka i novog tipa međunarodnih odnosa, rekao je Ušakov.

Planiran je i neformalniji susret dvojice lidera, uključujući zatvorenu ceremoniju ispijanja čaja, na kojoj se očekuje da će se rasprave dotaknuti sukoba u Iranu i Ukrajini, rekao je Ušakov, pišu Vijesti.

Facebook komentari