Gdje baš sada, još dolazi lijepo vrijeme, ali… 3 znaka će imati najgori jun u svom životu

Jun 2026. neće svima donijeti iste energije, a za pojedine znakove mogao bi da bude jedan od emotivno i psihički zahtevnijih perioda u poslednje vrijeme. Astrologija to ne posmatra kao “kaznu”, već kao fazu u kojoj se neke lekcije ubrzano uče, odnosi testiraju, a odluke koje su dugo odlagane konačno dolaze na red, piše naj žena.

Najintenzivniji jun mogli bi da osjete:

Rak – Emocije će biti pojačane, a porodične i partnerske teme mogle bi da donesu tenziju. Mnogi Rakovi bi mogli da se suoče sa razočaranjem u osobu kojoj su verovali ili sa važnom odlukom koju više ne mogu da odlažu.

Djevica – Poslovni pritisak, umor i osjećaj da sve moraju sami mogli bi da ih iscrpe. Djevice bi mogle da preispituju sopstvene izbore, naročito kada su karijera i finansije u pitanju.

Škorpija – Jun može doneti kraj jednog odnosa, razotkrivanje tajni ili suočavanje sa stvarima koje su dugo gurane pod tepih. Iako deluje teško, ovaj period može doneti veliko lično oslobađanje.

Naravno, horoskop ne znači da će mjesec zaista biti “najgori u životu”, mnogo zavisi od lične natalne karte, podznaka i trenutnih životnih okolnosti. Za neke, upravo izazovan period postane početak velikih promjena.

