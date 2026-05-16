Ovo su najsretniji dani ove sedmice za svaki horoskopski znak …

Iako svake sedmice donosi uspone i padove, astrologija pokazuje da će određeni dani pojedinim znakovima posebno odgovarati. Nekima će upravo tada stići dobre vijesti, drugima osjećaj mira, a neki bi mogli doživjeti neočekivano lijep trenutak koji će im popraviti cijeli tjedan. Evo koji bi dan ovog tjedna mogao biti najsretniji za vaš znak.

Ovan – četvrtak

Četvrtak Ovnovima donosi više energije, motivacije i osjećaj da napokon ponovno imaju kontrolu nad situacijom. Dan je odličan za donošenje odluka i pokretanje novih planova.

Bik – srijeda

Bikovima sredina tjedna donosi osjećaj mira i stabilnosti. Moguće su lijepe vijesti povezane s privatnim životom ili razgovor koji će im skinuti veliki teret s leđa.

Blizanci – petak

Petak Blizancima donosi najbolje raspoloženje u cijelom tjednu. Mogući su zanimljivi susreti, poruke ili spontani planovi koji će ih razveseliti više nego što očekuju.

Rak – nedjelja

Rakovima kraj tjedna donosi emotivno olakšanje i mirniju atmosferu. Nedjelja bi im mogla donijeti osjećaj bliskosti i trenutke koji će ih podsjetiti što im je zaista važno.

Lav – subota

Lavovima subota donosi osjećaj samopouzdanja i pažnju koju vole. Bit će među najraspoloženijim znakovima, a mnogi će upravo tada dobiti razlog za osmijeh.

Djevica – utorak

Utorak Djevicama donosi osjećaj da se stvari napokon slažu kako treba. Dan je odličan za rješavanje problema i razgovore koje dugo odgađaju.

Vaga – petak

Vagama petak donosi laganiju energiju i puno bolje raspoloženje nego početak tjedna. Posebno će im odgovarati druženja i komunikacija s ljudima koji ih opuštaju.

Škorpion – četvrtak

Škorpionima četvrtak donosi osjećaj unutarnje snage i jasnije odgovore na pitanja koja ih dugo muče. Moguće su i neočekivano dobre vijesti.

Strijelac – subota

Subota Strijelcima donosi osjećaj slobode i želju za izlaskom iz rutine. Bit će među najoptimističnijim znakovima ovog vikenda.

Jarac – srijeda

Jarčevima sredina tjedna donosi osjećaj olakšanja. Situacija koja ih je dugo opterećivala mogla bi se početi razvijati u puno boljem smjeru.

Vodenjak – petak

Petak Vodenjacima donosi zanimljive razgovore i osjećaj da im se vraća inspiracija. Dan je odličan za nove ideje i spontana druženja.

Ribe – nedjelja

Ribama nedjelja donosi najviše emocija, ali u pozitivnom smislu. Mnogi će upravo tada osjetiti mir i potrebu da se okruže ljudima koji im bude sigurnost.

