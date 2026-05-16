Ovo su najsretniji dani ove sedmice za svaki horoskopski znak …

Iako svake sedmice donosi uspone i padove, astrologija pokazuje da će određeni dani pojedinim znakovima posebno odgovarati. Nekima će upravo tada stići dobre vijesti, drugima osjećaj mira, a neki bi mogli doživjeti neočekivano lijep trenutak koji će im popraviti cijeli tjedan. Evo koji bi dan ovog tjedna mogao biti najsretniji za vaš znak.
Ovan – četvrtak
Četvrtak Ovnovima donosi više energije, motivacije i osjećaj da napokon ponovno imaju kontrolu nad situacijom. Dan je odličan za donošenje odluka i pokretanje novih planova.
Bik – srijeda
Bikovima sredina tjedna donosi osjećaj mira i stabilnosti. Moguće su lijepe vijesti povezane s privatnim životom ili razgovor koji će im skinuti veliki teret s leđa.
Blizanci – petak
Petak Blizancima donosi najbolje raspoloženje u cijelom tjednu. Mogući su zanimljivi susreti, poruke ili spontani planovi koji će ih razveseliti više nego što očekuju.
Rak – nedjelja
Rakovima kraj tjedna donosi emotivno olakšanje i mirniju atmosferu. Nedjelja bi im mogla donijeti osjećaj bliskosti i trenutke koji će ih podsjetiti što im je zaista važno.
Lav – subota
Lavovima subota donosi osjećaj samopouzdanja i pažnju koju vole. Bit će među najraspoloženijim znakovima, a mnogi će upravo tada dobiti razlog za osmijeh.
Djevica – utorak
Utorak Djevicama donosi osjećaj da se stvari napokon slažu kako treba. Dan je odličan za rješavanje problema i razgovore koje dugo odgađaju.
Vaga – petak
Vagama petak donosi laganiju energiju i puno bolje raspoloženje nego početak tjedna. Posebno će im odgovarati druženja i komunikacija s ljudima koji ih opuštaju.
Škorpion – četvrtak
Škorpionima četvrtak donosi osjećaj unutarnje snage i jasnije odgovore na pitanja koja ih dugo muče. Moguće su i neočekivano dobre vijesti.
Strijelac – subota
Subota Strijelcima donosi osjećaj slobode i želju za izlaskom iz rutine. Bit će među najoptimističnijim znakovima ovog vikenda.
Jarac – srijeda
Jarčevima sredina tjedna donosi osjećaj olakšanja. Situacija koja ih je dugo opterećivala mogla bi se početi razvijati u puno boljem smjeru.
Vodenjak – petak
Petak Vodenjacima donosi zanimljive razgovore i osjećaj da im se vraća inspiracija. Dan je odličan za nove ideje i spontana druženja.
Ribe – nedjelja
Ribama nedjelja donosi najviše emocija, ali u pozitivnom smislu. Mnogi će upravo tada osjetiti mir i potrebu da se okruže ljudima koji im bude sigurnost.