Schalke pobjedom završio sezonu, igrali Džeko i Katić

U susretu posljednjeg kola, domaćin je na Veltins Areni u Gelsenkirchenu savladao Eintracht iz Braunschweiga sa 1:0.

Jedini pogodak na meču djelo je Adila Aouchichea, koji je u 36. minuti odbijenu loptu pospremio u mrežu gostiju.

Priliku u drugom poluvremenu trener Miron Muslić je pružio i dvojici bh. reprezentativaca. Edin Džeko u 66. minuti je zamijenio Dejana Ljubičića, dok je Nikola Katić u 72. ušao umjesto Mertcana Ayhana.

Inače, pored Schalkea, direktan plasman u najviši rang ostvarila je i ekipa Elversberga, koja je današnjom pobjedom nad Munsterom (3:0) osvojila drugo mjesto. U baraž ide Paderborn.

