Velež poslao snažnu poruku: Podrška Kariću nakon derbija

Fudbalski klub Velež Mostar pokazao je još jednom da fudbal nije samo rezultat, nego i ljudskost, podrška i zajedništvo posebno u trenucima kada je najteže.

Nakon utakmice protiv gradskog rivala HŠK Zrinjski Mostar, u kojoj je mladi golman Tarik Karić napravio grešku u ranoj fazi susreta, iz kluba je stigla snažna i emotivna poruka podrške koja je brzo privukla pažnju javnosti.

U objavi na društvenim mrežama, Velež je jasno stao iza svog igrača, ističući da jedna situacija ne može i ne smije izbrisati sve ono što je Karić do sada dao ekipi.

Naglašeno je da je mladi golman u više navrata bio jedan od ključnih igrača, donoseći sigurnost, mir i važne odbrane u trenucima kada je tim bio pod pritiskom.

Posebno je istaknuto i da je Karić svojim radom i kvalitetom stigao do predpoziva za A reprezentaciju Bosne i Hercegovine, što dodatno govori o njegovom potencijalu i razvoju. Klub je poručio da takvi uspjesi nisu slučajni i da ih ne može poništiti jedna nesretna situacija na terenu.

Poruka Veleža podsjeća na jednu od najvažnijih sportskih vrijednosti, da se karakter igrača ne mjeri samo po dobrim, nego i po teškim momentima, a još više po načinu na koji se iz njih vraća. Greške su sastavni dio fudbala, pa čak i kod najvećih golmana svijeta, ali upravo reakcija nakon njih pravi razliku.

Navijačima je upućen jasan apel na podršku, jer klub, kako je poručeno, stoji uz svoje igrače i kada pobjeđuju i kada griješe.

U vremenu kada su pritisci na mlade sportiste sve veći, ovakve poruke imaju dodatnu težinu, jer podsjećaju da iza svakog dresa stoji čovjek, a iza svake greške proces učenja i rasta.

Upravo zato, poruka iz Mostara je jasna: glava gore, Tarik fudbal ide dalje, a pravi klubovi stoje uz svoje igrače i kad je najteže.

