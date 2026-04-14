Wwin liga će se “ubrzati”: Savez odredio nove termine utakmica u završnici sezone

Objavljeno prije 37 minuta

Završnica sezone u Wwin ligi Bosne i Hercegovine bit će odigrana u nešto drugačijim terminima nego što je to prvobitno bilo planirano.

Komitet za hitnost NFSBiH usvojio je na sjednici od 13. aprila 2026. godine odluku o izmjeni kalendara takmičenja WWIN lige BiH za aktuelnu sezonu.

Promjene su bile neophodne kako bi se završnica domaćeg prvenstva uskladila sa predstojećim obavezama A reprezentacije BiH, koja će učestvovati na Svjetskom prvenstvu, ali i odigrati prijateljski meč sa Sjevernom Makedonijom 29. maja na Koševu.

Prema novom kalendaru, utakmice 35. kola Wwin lige BiH na programu su 23. maja, dok će se susreti završnog, 36. kola odigrati 26. maja 2026. godine,pišu Vijesti

To znači da će utakmice posljednjeg kola biti igrane u utorak, a zanimljivo je da se u njemu igraju dva velika gradska derbija: Sarajevo – Željezničar i Zrinjski – Velež.


