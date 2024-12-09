Barbarez: Idemo izboriti Svjetsko prvenstvo! Idemo pisati historiju!

Obraćanje prenosimo u cijelosti.

“Draga Bosno i Hercegovino,

JOŠ MJESEC DANA!!!

Dvije utakmice! Dva puta ćemo stati pred jake protivnike. Dva puta ćemo stati možda i pred jače protivnike od nas trenutno. Ali ne stojimo samo pred baraž utakmicom. Stojimo pred istorijom. Pred prilikom da generaciji igrača i cijeloj naciji otvorimo vrata FIFA World Cup 2026 u SAD, Meksiko i Kanada.

Mi, Stručni Štab, znamo šta znači nositi grb na grudima. To nije samo posao. To nije samo taktika, analiza, formacija ili statistika. To je odgovornost prema svakom djetetu koje na betonu, livadi ili školskom igralištu sanja da obuče dres Bosne i Hercegovine.Mi nismo “samo” treneri. Mi smo arhitekti mentaliteta. Mi smo ti koji stvaraju vjeru kada dođe sumnja. Mi smo ti koji donose mir kada emocije proključaju. Baraž ne dobija samo kvalitet – dobija ga HRABROST, SMIRENOST I ZAJEDNIŠTVO .

Sjetite se puta koji smo prošli. Sjetite se koliko je odricanja bilo u svakoj kvalifikacionoj utakmici. Sjetite se svake kritike koju smo pretvorili u motivaciju. Ovaj trenutak nije došao slučajno. On je rezultat rada, discipline i jedinstva.

Na terenu će biti jedanaest igrača. Ali iza njih stoji cijeli stručni štab. Svaka izmjena, svaka taktička prilagodba, svaka poruka s klupe može biti presudna. U ovakvim utakmicama detalji odlučuju – a mi moramo biti jači u svakom detalju.

Ne tražimo savršenstvo. Tražimo borbu za svaku loptu. Tražimo komunikaciju bez straha. Tražimo hladnu glavu i vrelo srce. Ako mi budemo sigurni, i igrači će biti sigurni. Ako mi budemo vjerovali, i oni će vjerovati.

Ovo je prilika da pokažemo da sanjamo veliko – i da imamo hrabrosti to ostvariti.

Jednog dana, kada budemo gledali unazad, želim da možemo reći: dali smo sve. Nismo kalkulisali. Nismo sumnjali. Bili smo zajedno.

Kad dodje utakmica bit ćemo lideri kakve naši igrači trebaju. Bit ćemo snaga koja stoji iza svakog starta, svakog sprinta i svakog gola,pišu Vijesti

Idemo izboriti Svjetsko prvenstvo.

Idemo pisati historiju.

Idemo zajedno – za Bosnu i Hercegovinu”, stoji u poruci stručnog štaba reprezentacije BiH.

Zmajevi 26. marta gostuju Cardiffu u polufinalu baraža protiv Velsa. Ukoliko izborimo finale, na domaćem terenu Zmajevi igraju protiv boljeg iz meča Italija – Sjeverna Irska.

Facebook komentari