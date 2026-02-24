“PUTIN JE RAT!” Zelenski na godišnjicu rata poslao poruku Trampu: “Zaustavite ga, Amerika je DOVOLJNO JAKA!”

Na pitanje da li misli da Tramp vrši dovoljan pritisak na Putina, Zelenski je odgovorio odrično.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zamolio je danas američkog predsjednika Donalda Trampa i SAD da “ostanu na strani” Ukrajine koja se bori, kako je naveo, protiv jednog čoveka, ruskog predsjednika Vladimira Putina.

– Moraju ostati uz demokratsku zemlju koja se bori protiv jednog čoveka. Jer taj čovjek je rat. Putin je rat. Sve se vrti oko njega. Sve se vrti oko jednog čovjeka. I cijela njegova zemlja je u zatvoru – rekao je Zelenski u intervjuu za CNN.

Zelenski: Tramp mora da ostane uz Ukrajinu

On je izjavio da su SAD prevelike i previše važne da bi se povukle iz sukoba.

Takođe je naveo da se nada da će Tramp, tokom svog govora o stanju nacije danas, podržati Ukrajinu dok se bori protiv Rusije koju vodi Putin.

Na pitanje da li misli da Tramp vrši dovoljan pritisak na Putina, Zelenski je odgovorio odrično.

– Ako zaista žele da zaustave Putina, Amerika je za to dovoljno jaka – rekao je ukrajinski predsjednik.

Sporna tačka u pregovorima

Zelenski je takođe naveo da u pregovorima bezbednosne garancije ostaju sporna tačka, posebno pitanje kako bi ukrajinski saveznici reagovali ako bi Rusija ponovo izvršila invaziju na Ukrajinu u budućnosti.

Rekao je da ga stalno uvjeravaju da Rusija jednostavno neće započeti novi rat.

– To nije odgovor za mene. Izvinite – istakao je Zelenski.

Prema njegovim riječima, postoje i neslaganja oko redosleda koraka ka miru.

Tramp želi da Zelenski potpiše mirovni sporazum sa Rusijom i sporazum sa SAD i evropskim zemljama koji bi Ukrajini pružio bezbjednosne garancije, sve istovremeno, idealno na velikoj ceremoniji povodom kraja rata.

Ali Zelenski insistira da bezbjednosne garancije prvo moraju da budu dogovorene i ratifikovane od strane Kongresa SAD, navodi CNN, piše espreso.

