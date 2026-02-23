Ljudi rođeni u ovih 6 godina imaju nešto što ih čini posebnima, tvrdi astrolog

Prema profesionalnom astrologu, postoje određene godine rođenja koje ljudima daju posebne osobine i čine ih jedinstvenima. Astrolog Evan Nathaniel Grim u objasnio je zašto su neke godine rođenja toliko “moćne”, ističući da astrološki događaji tih godina izdvajaju pojedince rođene u tim razdobljima, prenosi YourTango.

1965.

Prema Grimu, ljudi rođeni 1965. godine “uglavnom su vrlo inovativni mislioci, gotovo genijalci” i posjeduju posebnu vrstu inteligencije koja ih čini jedinstvenima. “Također, iz tog vremena potječu neki nevjerojatni pisci”, dodao je.

Astrolog je pojasnio da rođeni te godine imaju jedinstven i iznimno povoljan položaj Mjesečevog čvora, što im donosi posebnu sudbinu. Grim navodi da su osobe s takvim položajem u pravilu vrlo nadarene.

1966.

Ljudi rođeni 1966. također imaju nešto što ih čini posebnima, rekao je Grim. Prema astrologu, “mnogi ljudi rođeni te godine imaju iznimne psihičke moći zbog konjunkcije Neptuna i Južnog čvora u Škorpionu”.

Unatoč tome, mogu se suočavati s vlastitim poteškoćama, od prijevara do ovisnosti pa im život nije uvijek lak. Ipak, ako uspiju prevladati te izazove, mogu se uskladiti sa svojom istinskom svrhom i iskoristiti svoju moć za ostvarivanje obilja koje zaslužuju.

1967.

Grim ističe da je “1967. godina iznjedrila mnogo vizionara i ikonoklastičnih umjetnika”, među kojima su novinar Anderson Cooper, glazbenik Dave Matthews i DJ David Guetta. Rođeni 1967. imaju konjunkciju Urana i Plutona, što, prema astrologinji Jaimie Partridge, dovodi do “dramatičnijeg” životnog iskustva.

Grim je rekao da osobe rođene te godine, od poznatih umjetnika do političara, odišu buntovničkom energijom. Uz to, s Marsom koji je te godine bio retrogradan u Škorpionu, ne čudi što imaju određenu oštrinu. Ispunjeni žestinom i intenzitetom, često su vrlo uspješni i poznati.

1984.

Još jedna posebna godina rođenja je 1984. Prema Grimu, “ljudi rođeni u prvoj polovici te godine dio su karmičke skupine koja je vjerojatno u prošlim životima širila uvjerenja ili informacije smatrane vrlo kontroverznima za svoje vrijeme”. Osobe rođene te godine imaju urođenu sposobnost zagovarati ono što ih strastveno zanima.

Zbog toga su mnogi vješti u medijima i prodaji pa ne iznenađuje što je mnogo osnivača tehnoloških tvrtki rođeno 1984. Grim ih je opisao kao ljude s posebnom sudbinom koja uključuje vođenje čovječanstva u prosperitetnije i ispunjenije doba.

1989.

Taylor Swift izvrstan je primjer kako ljudi rođeni 1989. posjeduju nešto jedinstveno. Prema Grimu, “osobe rođene 1989. mogu steći značajno bogatstvo”, pa ne čudi što se njezino bogatstvo procjenjuje na milijarde.

Uz to, s Jupiterom u Blizancima, nije teško razumjeti zašto su rođeni te godine tako pametni. Budući da posjeduju znanje o širokom rasponu tema, mogu uspjeti u svemu što naume.

1998.

Ljudi rođeni 1998. također su po nečemu posebni. Prema Grimu, “mnogi rođeni početkom te godine iznimno su opsesivni i imaju nevjerojatno čvrsta uvjerenja o stvarima”.

Zbog toga ne iznenađuje da su vješti u uvjeravanju drugih da se pridruže zajedničkim ciljevima. Ponekad, naravno, mogu biti i pomalo strastveni. Međutim, njihove tehničke vještine u kombinaciji sa snažnim glasom čine ovu skupinu silom na koju treba računati, zaključio je Grim, piše index.

