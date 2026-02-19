Paragvajska legenda napala Mbapea: On nekoga brani, a živi s transrodnom osobom

Francuski napadač našao se u centru pažnje nakon što ga je u jednoj TV emisiji u Paragvaju javno prozvao bivši golman Luis Čilavert.

Sve se dogodilo poslije utakmice osmine finala Liga prvaka između Benfike i Real Madrida (0:1), koju su obilježile tenzije i optužbe za rasizam.

Mbape je bio među igračima koji su reagovali i stali u odbranu saigrača Viniciusa, što je izazvalo burne komentare u studiju.

Čilavert je, osim kritika na račun njegovog istupa, u emisiji iznio i neprimjerene opaske o njegovom privatnom životu, aludirajući na navodnu vezu iz 2022. godine s francuskom manekenkom Ines Rau.

– Pričate o vrijednostima i živite s transrodnom osobom, to nije normalno. Svako je slobodan da radi šta želi sa svojim životom, ali nije normalno da muškarac živi s transrodnom osobom. Za to postoje žene – rekao je Čilavert.

Izjave bivšeg paragvajskog reprezentativca izazvale su oštre reakcije u južnoameričkim medijima, gdje su ocijenjene kao uvredljive i neprimjerene.

Mnogi su istakli da je fokus trebao ostati na sportu i borbi protiv rasizma, a ne na privatnom životu igrača.

Mbape se zasad nije oglašavao povodom komentara.

