Mahira Hajdarpašić priprema iftare za one slabijeg imovinskog stanja: “Molim sve koji žele da se odazovu ovoj inicijativi”

Dok mnoge porodice s radošću pripremaju sofru i iščekuju ezan, postoje i oni kojima je iftar neizvjesnost, oni koji nemaju dovoljno da pripreme ni najskromniji obrok. Upravo tu počinje priča o ljudskosti.

Kao i prethodnih godina, ni ove ramazanske večeri neće proći bez toplog obroka za one slabijeg imovinskog stanja. Zahvaljujući jednoj plemenitoj inicijativi, obezbjeđuju se iftari za sve koji ih sami nisu u mogućnosti pripremiti.

Influenserka Mahira Hajdarpašić i ovog ramazana kuca na vrata onih kojima ovaj obrok znači.

– Ja i moj suprug to radimo već četiri godine i ove godine smo krenuli uz Božiju pomoć, pa molim sve koji žele da se odazovu ovoj inicijativi i da uradimo što više dobra i da što više iftara podijelimo – kazala je za „Avaz“ Hajdarpašić.

Inače, ova praksa traje godinama, bez velike pompe, bez reflektora i želje za ličnom promocijom. Samo tiha, ustrajna želja da se pomogne. U vremenu kada je sve manje empatije, ovakvi primjeri vraćaju vjeru u ljude. Podsjećaju nas da dobro još uvijek živi među nama.

Facebook komentari