Drama na Jahorini: Dijete palo sa žičare

Objavljeno prije 3 sata

Na olimpijskoj planini Jahorini danas se odigrala prava drama, kada je dijete ostalo da visi iz korpe žičare, a zatim palo na tlo.

Kako se može vidjeti na snimku sve je trajalo nekoliko trenutaka, a nije poznato iz kojeg razloga je došlo do ispadanja djeteta iz žičare,pišu Vijesti

Skijaši koji su se zatekli ispod žičare pokušavali su da uhvate dijete.


