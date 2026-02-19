Drama na Jahorini: Dijete palo sa žičare

Kako se može vidjeti na snimku sve je trajalo nekoliko trenutaka, a nije poznato iz kojeg razloga je došlo do ispadanja djeteta iz žičare,pišu Vijesti
Skijaši koji su se zatekli ispod žičare pokušavali su da uhvate dijete.
Na olimpijskoj planini Jahorini danas se odigrala prava drama, kada je dijete ostalo da visi iz korpe žičare, a zatim palo na tlo.
