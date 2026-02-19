BiH

Potres u Hercegovini, epicentar nedaleko od Ljubuškog

8.2K  
Objavljeno prije 1 sat

Podrhtavanje tla osjetilo se i u Hercegovini, a prema komentarima građana najviše u Zapadnoj Hercegovini, gdje su brojni naveli kako je potres bio kratak, ali primjetan.

Potres magnitude 3,3 po Richteru zabilježen je danas u 16:21 sati, s epicentrom 29 kilometara istočno od Makarske u Hrvatskoj.

Prema dostupnim seizmološkim podacima, potres se dogodio na dubini od 10 kilometara, a epicentar je lociran 37 kilometara zapadno-jugozapadno od Mostara te 16 kilometara zapadno-sjeverozapadno od Ljubuškog, prema EMSC.

Podrhtavanje tla osjetilo se i u Hercegovini, a prema komentarima građana najviše u Zapadnoj Hercegovini, gdje su brojni naveli kako je potres bio kratak, ali primjetan.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh