Bivši oficir CIA: Rusi će biti na korak od Kijeva?

“Oni (Rusija) učestvuju u ovim pregovorima u nadi da će se Ukrajina urazumiti i shvatiti da će izgubiti još teritorija ako nastavi”, ocenio je on.

Prema njegovim rečima, čak i ako pregovori propadnu, ruske Oružane snage će moći uspešno da ostvaruju ciljeve “Specijalne vojne operacije” i oslobode više teritorije.

Ukrajina, objasnio je analitičar, ni pod kojim uslovima neće moći da stekne prednost nad Rusijom, ni na bojnom polju ni u pregovorima.

“Do kraja godine, vrlo je verovatno da će zauzeti Odesu i Nikolajev. Ne bi me iznenadilo ni da budu na korak od zauzimanja Kijeva”, ocenio je Džonson.

Trilateralni pregovori o rešavanju ukrajinske krize održani su u Ženevi 17. i 18. februara.

Rusku delegaciju je predvodio Vladimir Medinski, pomoćnik ruskog predsednika, koji je nakon drugog dana razgovora, istakao da su razgovori “bili teški, ali delotvorni”.

Medinski je takođe najavio novi sastanak u bliskoj budućnosti.

