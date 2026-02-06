Fudbal

Interes za Zmajeve ogroman: Nema više karata za martovski meč u Zenici

4.5K  
Objavljeno prije 50 minuta

Reprezentacija BiH će dočekati Italiju ili Sjevernu Irsku

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine 26. marta u Kardifu igra utakmicu polufinala baraža za Svjetsko prvenstvo protiv domaće selekcije Velsa.Ukoliko slavi, 31. marta će u Zenici igrati finale protiv pobjednika meča Italija – Sjeverna Irska, dok će u slučaju poraza igrati prijateljski meč protiv poraženog iz tog duela.

Karata, koje su se prodavale u pretprodaji od ponedjeljka, a zatim u slobodnoj prodaji od danas od 12 sati, više nema, objavljeno je na stranici Event.ba.

To jasno potvrđuje koliki je interes za Zmajeve i da se kult reprezentacije polako, ali sigurno vraća.,piše Avaz

Podsjetimo da je južna tribina zatvorena, kao i dio zapadne, zbog kazne FIFA-e.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh