Arbeloa se suočio s realnošću Reala, Perez lično stigao među igrače

Objavljeno prije 6 minuta

Debi iz noćne more dodatno produbio krizu u Madridu

Real Madrid prolazi kroz ozbiljnu krizu, a promjena na klupi zasad nije donijela željeni efekat. Nakon odlaska Ćabija Alonsa (Xabi), ekipu je preuzeo Alvaro Arbeloa, ali je njegov debi završio katastrofalno – eliminacijom u osmini finala Kupa kralja od drugoligaša Albacetea (3:2), što je izazvalo burne reakcije u javnosti.

Prema pisanju španskih medija, poraz je donio veliku nervozu u svlačionici, a situaciju je dodatno zaoštrio dolazak predsjednika Florentina Pereza na trening.

Perez je navodno obavio kratak razgovor s Arbeloom i igračima, dao podršku novom treneru, ali i jasno stavio do znanja da očekuje brzu reakciju ekipe.

Arbeloa je praktično preko noći iz trenera rezervnog tima prebačen na klupu prve ekipe, gdje se suočio s ogromnim pritiskom i realnošću vođenja zvjezdanog sastava.

Iako se smatra privremenim rješenjem, jasno je da će naredni mečevi biti presudni, dok navijači sve glasnije traže iskusnije ime na klupi Reala.


