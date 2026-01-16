Finansije nisu problem: Stari poznanik želi Džeku u Parizu

Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko (39) mogao bi uskoro okrenuti novu stranicu u bogatoj karijeri, a destinacija bi ovog puta mogao biti – Pariz.

Navodno Pariz (Paris FC) ozbiljno razmatra dovođenje iskusnog bh. napadača, a inicijativa dolazi direktno od trenera Stefana Žilija (Stephane Gillij), koji Džeku izuzetno cijeni još iz zajedničkog rada u stručnom štabu reprezentacije BiH.

Njihova veza nije isključivo profesionalne prirode, jer se radi i o međusobnom povjerenju i prijateljstvu, što bi moglo olakšati eventualni dogovor. Žili smatra da bi Džekino ogromno iskustvo, autoritet u svlačionici i dokazani golgeterski instinkt mogli biti presudni u borbi Pariza za stabilnost i opstanak u Ligue 1.

Potencijalni transfer u Francusku ujedno bi mogao označiti i kraj teškog i neočekivanog perioda koji Džeko prolazi u Fiorentini, gdje se našao u ulozi koja ne odgovara njegovom renomeu i dosadašnjem doprinosu na terenu. Promjena sredine sve više se nameće kao logičan potez u završnici njegove impresivne karijere.

Finansije ne bi trebale predstavljati prepreku. Pariz ima izuzetno snažnu finansijsku pozadinu, budući da je većinski vlasnik kluba porodica Arnault, jedna od najbogatijih u Evropi, dok su među suvlasnicima i Red Bull, Alter Paris i BIS.

