Aldin Turkeš postigao jedan od najbržih golova u historiji fudbala u UAE

Nevjerovatan ulazak u utakmicu imao je Aldin Turkeš, koji je u dresu Al-Itifaka (Al-Ittifaq) postigao odlučujući pogodak na gostovanju kod Hatte (Hatta). Bh. napadaču bilo je potrebno svega 20 sekundi da se upiše u strijelce, čime je odmah usmjerio tok susreta u korist svoje ekipe.

Turkeš je iskoristio prvu konkretnu situaciju pred golom protivnika, odlično se snašao u kaznenom prostoru i preciznim udarcem matirao golmana domaćih. Kako se kasnije ispostavilo, taj rani pogodak bio je i jedini na utakmici, pa je bivši fudbaler Sarajeva direktno donio tri boda svom timu.

Gol postignut u samom otvaranju meča sigurno spada među najbrže u prvenstvu Ujedinjenih Arapskih Emirata.

