Netanjahu najavio kraj vlasti u Teheranu

„Šaljemo snagu herojskim i hrabrim građanima Irana, a kada režim padne , zajedno ćemo činiti dobre stvari za dobrobit oba naroda“, rekao je Netanyahu na početku nedjeljnog sastanka vlade, izvijestio je Times of Israel.

Netanyahu je naglasio da se svi nadaju “da će perzijski narod uskoro biti oslobođen jarma tiranije”.

„I kada taj dan dođe, Izrael i Iran će ponovno postati vjerni partneri u izgradnji budućnosti prosperiteta i mira“, rekao je izraelski premijer.

Prosvjedi u Iranu započeli su 28. prosinca prošle godine, zbog pada vrijednosti iranske valute i teške ekonomske situacije, a od tada je, prema podacima organizacija za ljudska prava, u pokušajima nasilnog gušenja prosvjeda ubijeno najmanje 192 ljudi.

Izrael je u stanju visoke pripravnosti zbog bilo kakve moguće američke intervencije u Iranu, izvijestio je Reuters.

