Čak četiri nova modela iPhone-a očekuju nas u 2026.

Novi iPhone 17e donosi nekoliko unapređenja u odnosu na prethodnika, uključujući A19 čip umjesto A18, Dynamic Island umjesto notcha, prednju kameru sa funkcijom Center Stage, tanje ivice oko ekrana i podršku za MagSafe dodatke.

Međutim, u poređenju sa osnovnim modelom iPhone 17, 17e će imati samo jednu zadnju kameru, bez ProMotion ekrana, always-on opcije i posebne Camera Control funkcije. Sa očekivanom cijenom od oko 599 dolara, ovaj model mogao bi biti zanimljiv korisnicima koji žele moderan iPhone po pristupačnijoj cijeni.

Na jesen se očekuje i predstavljanje novih flagship modela – iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max. Oni bi, prema glasinama, trebali donijeti veće baterije, A20 Pro čip izrađen u 2-nanometarskom procesu, manji Dynamic Island ili čak samo otvor za kameru, Face ID integrisan ispod ekrana, unaprijeđeni dizajn zadnjeg stakla, kamere sa promjenljivim otvorom blende i novi C2 mobilni modem,pišu Vijesti

Posebnu pažnju privlači i prvi Apple preklopni telefon, koji bi mogao nositi naziv iPhone Fold ili iPhone Ultra. Njegov dolazak očekuje se ove jeseni, a cijena bi mogla premašiti 2.000 dolara.

Preklopni iPhone bi trebao imati titanijumski okvir, unutrašnji ekran dijagonale oko 7,6 inča i spoljašnji ekran od oko 5,4 inča, sa preklapanjem poput knjige i bez vidljivog pregiba. Očekuje se najveća baterija ikada ugrađena u iPhone, A20 Pro čip, dvije zadnje kamere i po jedna prednja kamera za svaki ekran. Zbog dizajna sa dva ekrana, Apple bi se mogao odlučiti za Touch ID umjesto Face ID-a.

