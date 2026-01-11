BiH

U BiH sutra jutarnja temperatura do minus 16 stepeni

Objavljeno prije 28 minuta

Pretežno sunčano danas je na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne je umjereno do oblačno vrijeme.

Temperature zraka izmjerene u 13.00 sati (°C) iznosile su: Bjelašnica -18; Sarajevo -5; Livno -4; Tuzla -2; Bijeljina -1; Doboj 0; Banja Luka, Prijedor i Sanski Most 1; Mostar i Trebinje 4°C,pišu Vijesti

U ponedjeljak, 12. januara, nakon pretežno vedrog jutra očekuje se postepen porast oblačnosti sa zapada. Vjetar će biti slab, južnog i jugozapadnog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne u jutarnjim satima bura će oslabiti.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -16 i -10°C, na jugu zemlje od -6 do -2°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -5 i 1°C, na jugu zemlje do 4°C.

U Sarajevu će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko -14°C, a najviša dnevna oko -4°C – navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.


