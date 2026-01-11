Gotovo je – povukli su se

Vođa SDF-a Mazlum Abdi rekao je da je uz međunarodno posredovanje postignut sporazum koji osigurava sigurnu evakuaciju mrtvih “ranjenih, zarobljenih civila i boraca” iz tog grada.

Prema izvješćima lokalnih medija, autobusi s posljednjim pripadnicima kurdskih SDF – a viđeni su kako napuštaju kurdsko naselje Sheikh Maksud u Aleppu.

Najnoviji sukobi u Alepu započeli su početkom ovog tjedna, nakon propalih pregovora o integraciji Kurda u novu sirijsku vladu, a poginulo je najmanje 12 ljudi.

Deseci tisuća civila raseljeni su nakon što su bili prisiljeni pobjeći iz naselja Sheikh Maksoud i Ashrafieh, koje je sirijska vojska, nakon što ih je proglasila “zatvorenim vojnim područjima”, granatirala u srijedu, 7. siječnja, kao odgovor na, kako je navela, napade naoružanih skupina u tom području.

Kurdske snage SDF-a, koje inzistiraju na tome da nemaju vojnu prisutnost u Alepu, rekle su da se radi o “zločinačkom pokušaju” prisilnog raseljavanja stanovnika.

