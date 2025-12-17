Fudbal

Chelsea prvi polufinalist, Garnacho zabio dva pogotka

Objavljeno prije 52 minute

Chelsea je u utorak postao prvi polufinalist emgleskog Liga kupa pobjedom 3-1 na gostovanju kod Cardiffa.

Alejandro Garnacho je postigao vodeći pogodak za londonski klub u 57. minuti. David Turnbull je izjednačio u 75. minuti, da bi Pedro Neto u 82. minuti i Garnacho svojim drugim golom u trećoj minuti nadoknade postavili konačnih 3-1.

U srijedu su na rasporedu još dvije četvrtfinalne utakmice: Newcastle United će ugostiti Fulham, a Manchester City je domaćin Brentfordu.

Arsenal i Crystal Palace će svoju četvrtfinalnu utakmicu odigrati 23. decembra, pišu Vijesti.ba.

