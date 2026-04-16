Lavrov: EU želi da Srbija bude tampon zona protiv Rusije

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je jučer da Evropska unija pokušava od Srbije napraviti “tampon zonu” za suprotstavljanje Rusiji.

Govoreći na konferenciji za novinare tokom posjete Pekingu, Lavrov je naglasio da Moskva poštuje stav predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je u razgovorima s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom više puta istakao da evropsku perspektivu vidi kroz ekonomske interese i infrastrukturu, ali ne na štetu odnosa s Rusijom.

“Predsjednik Vučić je više puta rekao da neće ići u Evropsku uniju pod antiruskim uslovima. Mi poštujemo takav stav”, poručio je šef ruske diplomatije.

Lavrov je kritikovao pristup Brisela prema Beogradu, navodeći da se nastavak pregovora o pristupanju Srbije uslovljava dvama ključnim zahtjevima: priznanjem nezavisnosti Kosova, što je ocijenio kao dokaz “antisrpske suštine” stava Brisela, te potpunim usklađivanjem sa sankcijama koje je Evropska unija uvela Rusiji.

“To je sve”, naglasio je Lavrov, dodajući da su takvi pritisci u suprotnosti s voljom srpskog naroda koji, prema njegovim riječima, gaji snažne historijske simpatije prema Rusiji i Kini.

Govoreći o regionalnoj stabilnosti, ministar je istakao da je Rusija, za razliku od EU-a, zainteresovna za “objedinjujuću infrastrukturu” na Balkanu u privrednom i kulturnom smislu.

U tom kontekstu pohvalio je i kinesku inicijativu “Jedan pojas, jedan put”, ocijenivši je vrlo popularnom i korisnom za cijelu regiju.

“Mi smo, naravno, uz srpski narod, kao i Narodna Republika Kina”, rekao je Lavrov, zaključivši da će Moskva poštovati izbor građana Srbije.

Prema njegovim riječima, predsjednik Vučić kao “iskusan političar” dobro razumije i osjeća raspoloženje svog naroda, pišu Vijesti.

Facebook komentari