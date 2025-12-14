Denis Ćorić osvojio trofej u Jordanu

Donedavni trener Željezničara Denis Ćorić i njegov tim El Faisali (Al-Faisaly Amman) stigli su do novog trofeja, osvojivši El- Itihad Šild (Al-Ittihad Shield) po deseti put u historiji kluba.

Riječ je o takmičenju koje se igra u ligaškom formatu, u kojem učestvuje deset ekipa, a svaka od njih odigra po devet kola. Ekipa Denisa Ćorića osigurala je trofej kolo prije kraja takmičenja pobjedom 2:0 protiv El Huseina (Al Hussein), čime je zadržala lidersku poziciju na tabeli.

Al Faisali trenutno ima 21 osvojen bod i gol-razliku 16:6, što je bilo dovoljno da već sada matematički osigura prvo mjesto i novi trofej.

Podsjetimo, Denis Ćorić je tokom dosadašnje trenerske karijere vodio Široki Brijeg, Posušje i GOŠK, a posljednji angažman imao je u Željezničaru, gdje je na klupi “Plavih” predvodio ekipu u ukupno 37 utakmica.

