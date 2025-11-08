Fudbal

Miron Muslić nakon posljednjeg remija Šalkea: “Previše smo komplikovali stvari, od proljeća će biti veći pritisak

Objavljeno prije 23 minute

Muslić je nakon susreta gospodski priznao da je Munster zaslužio bod

Podsjećamo, Šalke je imao priliku, preuzeti lidersku poziciju u Cvajti, doduše barem privremeno, ali to se nije dogodilo, s obzirom da je utakmica završila 0:0.

Muslić je nakon susreta gospodski priznao da je Munster zaslužio bod.

“Previše smo razmišljali o stvarima, previše komplikovali igru uprkos činjenici da smo imali igrača više. Naša igra se temelji na strukturi, na jednostavnosti u svemu. Moramo stvari drugačije raditi. Ovo nije bilo tako dobro”, iskreno je poručio Muslić i dodao:

“Sljedeće četiri utakmice bit će iste. Od proljeća, pa nadalje, bit će tu sve veći pritisak. Zato kažem da je drugo poluvrijeme u Munsteru važno iskustvo iz kojeg se moraju izvući dobre pouke”.

Podsjećamo, Schalke je tako ostao na drugom mjestu, na kojem će dočekati i kraj ovog kola, s bodom manje u odnosu na Paderborn, koji na vrhu ima i utakmicu manje.

Treba naglasiti da je za Schalke odličan susret odigrao i bh. reprezentativac Nikola Katić.


