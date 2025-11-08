Miron Muslić nakon posljednjeg remija Šalkea: “Previše smo komplikovali stvari, od proljeća će biti veći pritisak

Podsjećamo, Šalke je imao priliku, preuzeti lidersku poziciju u Cvajti, doduše barem privremeno, ali to se nije dogodilo, s obzirom da je utakmica završila 0:0.

Muslić je nakon susreta gospodski priznao da je Munster zaslužio bod.

“Previše smo razmišljali o stvarima, previše komplikovali igru uprkos činjenici da smo imali igrača više. Naša igra se temelji na strukturi, na jednostavnosti u svemu. Moramo stvari drugačije raditi. Ovo nije bilo tako dobro”, iskreno je poručio Muslić i dodao:

“Sljedeće četiri utakmice bit će iste. Od proljeća, pa nadalje, bit će tu sve veći pritisak. Zato kažem da je drugo poluvrijeme u Munsteru važno iskustvo iz kojeg se moraju izvući dobre pouke”.

Podsjećamo, Schalke je tako ostao na drugom mjestu, na kojem će dočekati i kraj ovog kola, s bodom manje u odnosu na Paderborn, koji na vrhu ima i utakmicu manje.

Treba naglasiti da je za Schalke odličan susret odigrao i bh. reprezentativac Nikola Katić.

