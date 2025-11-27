Džeko: Zahtijevam od Saveza da osigura ulaznice

BH Fanaticosi jučer su izdali saopštenje u kojem su javnost obavijestili da im Savez nije osigurao ulaznice za pomenutu utakmicu.

Podrška im je stigla sa svih strana, a sada im je riječi podrške pružio i kapiten Džeko,pišu Vijesti

Poruku popularnog Dijamanta putem društvenih mreža prenosimo u cjelosti:

“U ime saigrača i u lično ime, ZAHTIJEVAM od Saveza da preispita svoju odluku i da, kao i do sada, obezbijedi ulaznice za navijačke grupe koje godinama bodre reprezentaciju BiH!

Uz vjernu navijačku podršku sa tribina, koja nam je itekako potrebna u ovom važnom trenutku za reprezentaciju, igrači će na terenu dati sve od sebe da ostvare povoljan rezultat! Svi na svom frontu idemo braniti boje naše domovine!!!”, napisao je Džeko.

