Sarajevo nastavilo s rekonstrukcijom sportskog sektora, imenovana tri nova direktora

Fudbalski klub Sarajevo danas se oglasio saopćivši na društvenim mrežama nekoliko važnih imenovanja u okviru restrukturiranja sportskog sektora, a s ciljem jačanja dugoročne strategije, razvoja igrača i modernizacije klupskog sistema rada.

Krešimir Gojun preuzeo je funkciju direktora strategije i razvoja, te će biti zadužen za kreiranje i provođenje dugoročne sportske strategije kluba, kao i za integraciju između prvog tima, razvojnih i partnerskih klubova te Akademije.

Gojun donosi bogato iskustvo u nogometnom menadžmentu i organizacijskom razvoju, s posebnim fokusom na povezivanje omladinskog i seniorskog nogometa i primjenu savremenih razvojnih modela, navode iz kluba.

Na poziciju direktora skautinga i analitike imenovan je Admir Kozlić, koji će predvoditi procese skautinga, analize i regrutacije igrača.

Kozlić je iskusni trener, skaut i nogometni analitičar s dugogodišnjim iskustvom u prepoznavanju talenata, analizi protivnika i planiranju razvoja tima.

Njegov rad temelji se na kombinaciji nogometnog znanja, analitike i savremenih tehnologija.

FK Sarajevo je objavio i imenovanje Adija Adilovića za direktora razvoja golmana.

Bivši golman bordo tima bit će zadužen za razvoj golmana kroz sve klupske selekcije. Nakon uspješne igračke karijere, Adilović je izgradio respektabilnu trenersku karijeru fokusiranu na modernoj metodologiji rada s golmanima, te su mu s Koševa ponovo poželjeli dobrodošlicu.

