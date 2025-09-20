UEFA odlučuje o izbacivanju Izraela sa takmičenja, poznato koja država je pokrenula inicijativu

Nakon što su španske vlasti podigle glas i najavile mogući bojkot, a legendarni Eric Cantona javno se oglasio, Katar je bio taj koji je pokrenuo zvaničnu inicijativu za izbacivanje Izraela iz međunarodnih takmičenja.

To znači da će se ovom temom vrlo vjerovatno pozabaviti i FIFA, prije nego što se čeka eventualni neuspjeh Izraela u kvalifikacijama za Mundijal.

Kako prenose izraelski mediji, Fudbalski savez Izraela danonoćno radi na tome da spriječi ovakvo glasanje, svjestan da bi većina evropskih saveza podržala isključenje. Vremena je sve manje, a sastanak UEFA-e zakazan je samo dan uoči duela Maccabija iz Tel Aviva, koji vodi srpski stručnjak Žarko Lazetić, protiv PAOK-a,piše N1

Dodatnu težinu cijeloj priči daje uticaj Katara. Iako ta država nije član evropske fudbalske porodice, organizacija posljednjeg Svjetskog prvenstva i sve snažniji finansijski upliv na Starom kontinentu jasno pokazuju da bi upravo njihov glas mogao biti presudan u ovoj odluci.

Sada ostaje da se vidi šta će donijeti utorak i da li će Izrael nastaviti igrati evropska takmičenja.

