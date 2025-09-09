Oglasio se Rudiger nakon povrede i poslao snažnu poruku navijačima Real Madrida

Antonio Rudiger je pretrpio ozbiljan udarac tokom ovogojesečne reprezentativne pauze.

Defanzivac Real Madrida povrijeđen je u pobjedi Njemačke nad Sjevernom Irskom rezultatom 3:1 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Konkretno, Rudiger je zadobio povredu lijevog stopala, a u ovom trenutku je i dalje upitno koliko će dugo biti odsutan s terena.

Nijemac je u nedjelju, 14. septembra, objavio poruku zahvalnosti na društvenim mrežama.

– Prije svega, hvala vam puno na svim vašim porukama ‘brzo ozdravljenje’, svaku od njih zaista cijenim. Kao što svi znate, nema ništa što više mrzim od toga što ne mogu biti sa svojim saigračima, boriti se za klub. Ali jedno je sigurno: dat ću sve da se što prije vratim na 100%. Prošao sam kroz neuspjehe i prije i ponovo ću ustati. Uvijek”, napisao je Antonio Rudiger na svom X nalogu.

