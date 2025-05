Ronaldo platio milion eura privatnoj kuharici i angažovao je na svega sedam dana

Poznata influenserica koja je još poznata pod nadimkom Boukie, je dobila nevjerovatnu ponudu koja je iznenadila mnoge

Portugalski superstar Cristiano Ronaldo je angažovao privatnu kuharicu Martu Garciju i za tu uslugu joj platio nevjerovatnih milion eura.Uz njegovu saglasnost, Georgina je kontaktirala Garciju.

“Ponudila mi je da postanem njena privatna kuharica i da idem s njom na sedam dana na jahtu u Ibizi. Georgina voli dobru hranu i sigurno me primijetila na društvenim mrežama”, kazala je Boukie i dodala da je pristala na ponudu:”Ako budu željeli odrezak u dva ujutro, ustat ću i pripremiti ga. To neće biti lako jer će biti s porodicom, a djeca obično imaju posebne želje. Bit će to spektakularno iskustvo”.

Dodala je kako joj je za tu uslugu ponuđeno milion eura,piše Avaz

