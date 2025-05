Borac objavio finansijski izvještaj, evo koliko je u plusu

Aktuelni prvak Bosne i Hercegovine igra historijsku sezonu, s obzirom na to da su prvi put došli do ligaške faze nekog evropskog takmičenja, konkretno Konferecijske lige, a potom prošli i do osmine finala.

Prihodi kluba u 2024. godini iznosili su 14,82 miliona KM, a rashodi 11,24 miliona KM.

To znači da je Borac u prethodnoj finansijskoj godini ostvario dobit u iznosu od 3,58 miliona KM, što je skoro deset puta više u poređenju sa godinom ranije (333.052 KM).

Troškovi bruto plaća i bruto naknada plaća i ostalih ličnih primanja iznosili su 2,4 miliona KM, vidljivo je iz bilansa upsjeha,pišu Vijesti

Borac je je u 2024. godini menadžerima igrača/posrednicima isplatio 20.500 KM.

‘Ostali poslovnih prihodi’ uglavnom potiču iz UEFA nagrada, donacija, sponzorstava, transfera igrača, a kroz ovu stavku proknjiženo je ukupno 13,3 miliona KM (prošle godine 6,6 miliona), što čini najveći izvor prihoda i više je nego udvostručena.

Facebook komentari