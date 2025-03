Portugal i Španija u polufinalu Lige nacija, Danska propustila dva vodstva

Fudbaleri Portugala savladali su Dansku 5:2 i tako ostvarili plasman u polufinale Lige nacija, nadoknadivši minimalni poraz iz prvog meča

Soccer Football - Nations League - Quarter Final - Second Leg - Portugal v Denmark - Estadio Jose Alvalade, Lisbon, Portugal - March 23, 2025 Portugal's Bernardo Silva celebrates after Trincao scores their third goal REUTERS/Pedro Nunes