Abedin Mujezinović na Balkanskom dvoranskom prvenstvu osvojio zlato na 800 metara

Bosanskohercegovački srednjeprugaš Abedin Mujezinović (33), član Atletskog kluba Sarajevo, osvojio je zlatnu medalju u trci na 800 metara na jubilarnom, 30. balkanskom dvoranskom prvenstvu, koje se danas održava u Beogradu. Mujezinoviću je ovo ukupno 10 medalja na Balkanijadama.

Mujezinović je danas, u konkurenciji ukupno 16 takmičara, ovu dionicu istrčao u vremenu 1:49.12 i pobijedio ispred Turčina Omera Faruka Bozdaga, koji je ostvario vrijeme 1:49.48 te trećeplasiranog Slovenca Benjamina Lakošeljca s 1:49.60.

Mujezinoviću je ovo ukupno četvrta zlatna medalja na Balkanijadama, a treća u dvorani. Zlato je osvajao i 2017., također u Beogradu, kao i 2022. godine u Istanbulu (Turska), dok je jedinu zlatnu medalju na otvorenom osvojio 2017. godine u Novom Pazaru (Srbija).

Osim četiri zlata, ima i šest bronzanih medalja sa Balkanijada- 2021. godine u Istanbulu na 800 m te 2018. godine u štafeti 4×400 m u dvorani te 2016. godine na 800 m u rumunskom Piteštiju, kada je bronzu osvojio i u štafeti 4×400 m. Bronzu je osvojio i 2020. godine na 800 m u rumunskom Klužu.

BiH na ovom takmičenju predstavlja ukupno 10 atletičarki i atletičara, a u Dvorani na Banjici nastupa 292 predstavnika iz 21 zemlje: Albanije, Armenije, Austrije, Azerbejdžana, BiH, Bugarske, Hrvatske, Kipra, Gruzije, Grčke, Izraela, Moldavije, Sjeverne Makedonije, Malte, Crne Gore, Rumunije, Slovenije, San Marina, Srbije, Turske i Ukrajine.

BiH predstavljaju: Maša Garić na 60m pr i 400m, Milica Pelemiš, Nuredin Zekan i Bakir Musić na 60m, Abedin Mujezinović na 800m, Hamza Muharemović i Nermin Štitkovac u bacanju kuge, Marko Šuković u skok u vis, Ermin Beganović na 400m te Emina Omanović u skok u dalj.

Garić je već nastupila na 60 m prepone i s vremenom 8.62 bila sedma u svojoj grupi, a ukupno je zauzela 12. mjesto u konkurenciji 16 takmičarki. Sva takmičenja se završavaju oko 17.30 sati.

