Kupiti kartu što ranije? Ne… Kada su najmanje gužve na aerodromima i koji su dani najjeftiniji za let?

Kada je riječ o kupovini avionskih karata, mnogi vjeruju da je najbolja taktika rezervisati što ranije.

Ipak, najnovija istraživanja pokazuju da se pravila mijenjaju – a uštede su moguće ako znate kada da rezervišete i kada da putujete.

Prema izvještaju Expedia 2026 Air Hacks Report, najpovoljniji mjesec za let više nije jesen ili rana zima – već jun. Podaci, zasnovani na milionima rezervacija i istraživanjima ponašanja putnika, pokazuju da se obrasci putovanja značajno mijenjaju.

Petak je najjeftiniji dan za let

Izvještaj otkriva da je petak trenutno najpovoljniji dan za putovanje avionom. Razlog je manji obim poslovnih putovanja krajem nedjelje, što otvara prostor za povoljnije cijene za turiste.

Prema podacima, putovanje petkom može biti i do 18 odsto jeftinije u odnosu na subotu.

Za biznis klasu, najpovoljniji dan je četvrtak, sa uštedom od 17 odsto u poređenju sa nedjeljom, koja je najskuplja.

Portparolka kompanije, Melanie Fish, objašnjava da se poslovni putnici sve češće vraćaju kući ranije tokom nedjelje, čime se stvaraju nove prilike za one koji putuju iz zadovoljstva. Pored nižih cijena petkom, utorak se pokazao kao dan sa najmanje gužvi.

Jun – mjesec najvećih ušteda

Putovanje u junu može biti u prosjeku čak 68 posto jeftinije nego u decembru. To znači da putnici mogu uštedjeti oko 300 eura po karti.

S druge strane, januar je najmanje prometan mjesec na aerodromima, dok je avgust ubjedljivo najopterećeniji.

Kada je najbolje rezervisati kartu?

Zanimljivo je da Expedia ne savjetuje ni preranu, ali ni last minute kupovinu.

Najpovoljniji period za rezervaciju domaćih letova u ekonomskoj klasi je između 31 i 45 dana prije polaska. U tom periodu moguće je uštedjeti u prosjeku oko 46 eura u poređenju sa kupovinom karte šest mjeseci unaprijed.

Kod međunarodnih letova, najveća ušteda, oko 112 eura, ostvaruje se ako kartu kupite 15 do 30 dana prije putovanja. Čak i rezervacija 31 do 45 dana ranije donosi uštedu od oko 102 eura u odnosu na kupovinu pola godine unaprijed.

Kada je riječ o danu rezervacije, nedjelja se pokazala kao najpovoljniji dan za kupovinu karata, prenosi Bankar me.

