Oglasila se Lindzi Von: Teško je podnijeti ovu bol

Proslavljena američka skijašica Lindzi Von oglasila se iz bolnice nakon višesatne operacije i potvrdila da je zahvat prošao uspješno, ali da je oporavak izuzetno težak. Istakla je da napredak ide sporo i da je bol snažan, ali se nada da će uskoro napustiti bolnicu i započeti dug proces rehabilitacije.

Za sada nije poznato koliko će trajati potpuni oporavak jedne od najtrofejnijih skijašica svih vremena.

Povreda je dodatno zakomplikovala planirani završetak karijere na Zimskim olimpijskim igrama Milano Kortina 2026, gdje je željela simbolično zatvoriti svoje takmičarsko poglavlje.

Von je olimpijska šampionka u spustu iz 2010. godine, a u penziju je prvobitno otišla 2019. nakon niza teških povreda nogu.

Ipak, povratkom na stazu 2024. iznenadila je sportsku javnost i ponovo ostvarila vrhunske rezultate, uključujući više podijuma u Svjetskom kupu.

Uprkos pucanju prednjeg ukrštenog ligamenta pred Olimpijske igre, odlučila je nastupiti u Kortina d’Ampeco, stazi na kojoj je tokom karijere ostvarila neke od najvećih uspjeha.

Pred njom je sada dug i zahtjevan oporavak, ali legendarna skijašica ostaje odlučna da se još jednom vrati na snijeg.

