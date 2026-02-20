“On je rekao, MORAMO GA STIĆI” Svjedok otkrio detalje potjere tokom koje je poginuo policajac Miodrag Savić

Snjima u vozilu je bio i treći policajac Rastko Crljić koji je pred sudom ispričao da je odluka o tome da se odbjegli ”pasat” mora stići donesena tokom potjere, te da su se s time složili i optuženi Vuković i stradali Savić.

Crljić je sjedio na zadnjem sjedištu i kaže da su tog dana obavljali redovnu kontrolu saobraćaja na raskrsnici kod Tržnog centra ”Kort” u banjalučkom naselju Derviši. Tada su uočili ”pasat” koji se nepropisno polukružno okrenuo na raskrsnici.

– U tom trenutku pristiglo je drugo vozilo koje se nakratko zaustavilo pored ”pasata” i izgledalo je kao da su vozači nešto razmijenili kroz prozore. Zatim je ”pasat” naglo krenuo prema gradu i krenuli smo za njim kako bi ga kontrolisali – rekao je Crljić.

On kaže da su na službenom vozilu upalili rotaciju i sirenu, te da su Vuković i Savić pričali da treba da sustignu ”pasata”.

– Miodrag je rekao: ”Moramo ga stići” i Vuković se s tim složio. Taj ”pasat” je išao brzo. Samog sudara se ne sjećam i znam samo da se probudio u bolnici – rekao je Crljić.

On nije tražio krivično gonjenje Vukovića, niti isplatu odštete. Smatra da su ”samo radili svoj posao” i da je to bila nesreća, koju niko nije želio…

Na pitanja suda pojasnio je da u policiji nemaju posebnu obuku za vožnju automobila u potjerama i pojasnio da je odbjegli vozač tek kasnije identifikovan i da se radilo o Đorđu Milijašu.

Prema optužnici Vuković je tokom potjere prošao kroz crveno svjetlo na semaforu i udario u ”golfa” kojim je upravljao civil Marko Vujmilović, da bi se potom odbio i udario u stub ulične rasvjete usljed čega je poginuo Savić.

Vozač ”golfa” Vujmilović u sudaru je zadobio teške povrede opasne po život. Pred sudom je ispričao da je kobne večeri odvezao kolegu i krenuo kući prema Trapistima. Nesreće se, ni dan danas, ne sjeća, ali mu je poznato da se zaustavio na semaforu kod ”Jajčevića”. On je tražio 23.000 KM odštete za troškove liječenja i za sve što je pretrpio, prenosi srpskainfo.

Facebook komentari