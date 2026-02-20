BOMBA IZ WASHINGTONA: Vrhovni sud srušio Trumpove carine i zadao mu najteži udarac

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država poništio je veliki dio carinskih mjera predsjednika Donalda Trumpa, presudivši da zakon na koji se administracija pozivala ne daje predsjedniku ovlaštenje da samostalno uvodi carine.

U odluci donesenoj tijesnom većinom od šest prema tri, sud je zaključio da Zakon o međunarodnim ekonomskim ovlaštenjima u vanrednim situacijama (IEEPA) “ne ovlašćuje predsjednika da uvodi carine”. Mišljenje većine napisao je predsjednik Vrhovnog suda John Roberts, dok su sudije Clarence Thomas, Samuel Alito i Brett Kavanaugh bili protiv odluke, javlja CNBC.

Trump je nakon povratka u Bijelu kuću uveo širok spektar carina na uvoz iz gotovo svih zemalja svijeta, pozivajući se upravo na IEEPA, zakon koji omogućava predsjedniku da reguliše ekonomske transakcije nakon proglašenja vanrednog stanja. Međutim, zakon izričito ne spominje carine, što su kritičari koristili kao ključni argument protiv zakonitosti takvih mjera.

Administracija je tvrdila da predsjednik ima pravo koristiti carine kao alat za nacionalnu sigurnost i ekonomsku politiku, uključujući mjere protiv Kine, Meksika i Kanade zbog optužbi povezanih s trgovinom drogom, kao i takozvane “recipročne carine” uvedene širom svijeta.

Sudovi nižeg nivoa već su ranije presudili da su ove carine nezakonite, prije nego što je slučaj stigao pred Vrhovni sud. Odluka predstavlja ozbiljan udarac jednoj od ključnih ekonomskih politika Trumpove administracije, koja je carine koristila kao sredstvo pritiska u trgovinskim pregovorima i izvor državnih prihoda.

Trump je ranije tvrdio da su carine donijele stotine milijardi dolara i sugerisao da bi prihod od carina mogao čak zamijeniti porez na dohodak. Međutim, američke vlasti su priznale da carine zapravo plaćaju američki uvoznici, što često dovodi do viših cijena za potrošače.

Odluka Vrhovnog suda sada dovodi u pitanje budućnost velikog dijela Trumpove trgovinske strategije i ograničava predsjedničke ovlasti u jednostranom uvođenju carina bez odobrenja Kongresa.

