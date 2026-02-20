INFORMACIJA IZ BIHAMKA: Zbog nesreće na putu M-17, saobraćaj preusmjeren starom cestom za Nemilu

Saobraćaj je preusmjeren starom cestom za Nemilu, dok traje obustava zbog saobraćajne nesreće koja se dogodila u mjestu Donje Vrace (M-17 Zenica-Nemila).

Pojačana je frekvencija vozila na putevima u Bosni i Hercegovini. Posebno je intezivan saobraćaj u poslijepodnevnim satima u gradskim zonama, kao i na izlazima iz većih gradskih centara.

Pada kiša, a ponegdje u višim planinskim predjelima i snijeg. Magla smanjuje vidljivost, na planinskom prijevoju Makljen (Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje).

IZ BIHAMK-a apeluju na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i obavezno drže odstojanje između vozila.

– Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas – naglašavaju.

Zabranjeno je kretanje svih vozila, preko mosta, na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti put preko Grebka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Zbog radova na izgradnji bukobrana, na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever- Podlugovi, saobraća se samo preticajnom trakom.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Krenule su popodne gužve na graničnim prelazima pri ulasku u Bosnu i Hercegovinu. Trenutno su duga zadržavanja za putnička vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradiška, Gradina i Šepak. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su od 10 do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

– Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila – navodi Informativni centar Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba u izvještaju o stanju na putevima.

