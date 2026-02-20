“Tačno je, razmatram takav napad”

To je rekao tijekom radnog doručka s guvernerima u Bijeloj kući, javlja Fox News.

„Mogu reći da to istražujem“, rekao je Trump.

Trump razmatra početni ograničeni vojni udar na Iran kako bi pritisnuo Teheran da ispuni njegove zahtjeve za nuklearni sporazum, izvijestio je Wall Street Journal, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.

Početni napad, koji bi, ako bude odobren, mogao da se dogodi u roku od nekoliko dana, bio bi usmjeren na nekoliko vojnih ili vladinih lokacija i bio bi osmišljen da izvrši pritisak na Iran da postigne sporazum, a da pritom ne bi bio napad velikih razmjera koji bi mogao da izazove veliku odmazdu, navodi se u izvještaju.

Ako Iran i dalje odbije da se povinuje Trampovoj direktivi o okončanju obogaćivanja uranijuma, SAD bi odgovorile širokom kampanjom protiv vladinih postrojenja – potencijalno usmjerenom na rušenje vlade.

