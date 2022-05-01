Čoi srušila Kim i uzela zlato u Livinju

Sedamnaestogodišnja Korejka trijumfovala u sloupstajlu, dok je Klo Kim ostala bez trećeg uzastopnog zlata

Gaon Čoi iz Južne Koreje osvojila je zlatnu medalju u snoubordu, disciplina sloupstajl, nakon izuzetno dramatičnog finala u Livinju.

Sedamnaestogodišnjakinja je u posljednjoj seriji ostvarila vožnju za ocjenu 90,25 i preuzela prvo mjesto, iako je nakon dvije vožnje bila tek 11. u poretku.

Amerikanka Klo Kim, dvostruka olimpijska šampionka, osvojila je srebro s najboljom ocjenom od 88 bodova iz prve serije, dok je bronza pripala Japanki Micuki Ono sa 85 bodova. Za Kim je ovo treća olimpijska medalja, ali prva srebrna nakon dva uzastopna zlata.

Čoi je ovim uspjehom postala najmlađa olimpijska šampionka na Igrama u Milano-Kortini i donijela Južnoj Koreji prvo zlato na takmičenju. Finale je proteklo u zahtjevnim uslovima, uz nekoliko padova takmičarki tokom nastupa.

