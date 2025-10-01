Arapi kupili Electronic Arts za nevjerovatnih 55 milijardi dolara

Electronic Arts (EA), jedan od najvećih svjetskih proizvođača videoigara, prodat je za 55 milijardi dolara u najvećoj leveraged buyout transakciji u historiji. Kompanija poznata po hitovima kao što su EA FC, The Sims i Mass Effect prelazi u privatno vlasništvo, prenosi BBC.

Ova prodaja označava prekretnicu za EA, kompaniju sa više od 40 godina iskustva u industriji. Njihove sportske igre, uključujući i fudbalske naslove koji danas nose ime EA FC, prodane su u više od 325 miliona primjeraka od 1993. godine. The Sims je dostigao prodaju od 200 miliona, a Need for Speed više od 150 miliona primjeraka.

Detalji akvizicije

Kupovinu predvodi konzorcij u kojem su Javni investicijski fond Saudijske Arabije (PIF), Silver Lake i Affinity Partners, kompanija Džareda Kušnera (Jared Kushner). Nakon preuzimanja, EA više neće biti listiran na berzi.

Cijena od 210 dolara po dionici predstavlja 25% veću vrijednost u odnosu na trenutnu tržišnu. Partneri će obezbijediti 36 milijardi dolara, dok će ostatak biti finansiran kroz zajmove. Riječ je o drugoj najvećoj akviziciji u industriji gaminga, odmah nakon što je Microsoft preuzeo Activision Blizzard za 69 milijardi dolara.

Reakcije iz industrije

Izvršni direktor EA, Endru Vilson (Andrew Wilson), izjavio je: “Ovo je snažno priznanje za naš rad. Zajedno s partnerima stvorit ćemo transformacijska iskustva koja će inspirirati buduće generacije.”

Ipak, nisu svi optimistični. Stručnjak za industriju Kristofer Dring (Christopher Dring) rekao je za BBC: “EA je već neko vrijeme bio otvoren za kupca, ali akvizicija privatnog kapitala je iznenađenje i izaziva zabrinutost u industriji.”

Dring upozorava da bi dug od 20 milijardi dolara mogao otežati finansiranje novih projekata: “Prihodi od franšiza poput EA Sports FC, Madden i Battlefield 6 morat će pokrivati otplatu duga, što bi moglo ograničiti ulaganja u razvoj novih igara.”

Dio šire strategije

Ova kupovina dio je šire strategije Saudijske Arabije da ojača svoj utjecaj u industriji videoigara. Javni investicijski fond, kojim upravlja princ Muhamed bin Salman (Mohammed bin Salman), posljednjih godina ulaže milijarde u gaming i eSports.

Podsjetimo, PIF je ranije kupio gaming diviziju Niantica za 3,5 milijardi dolara i preuzeo kompaniju Scopely Inc. za 4,9 milijardi. Saudijska Arabija već posjeduje udjele u Nintendu i Take-Two Interactiveu, a 2027. godine bit će domaćin Olimpijskih eSports igara.

