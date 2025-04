Vrhunski bh. sportisti traže hitnu promjenu sistema ili će tražiti druge načine da ostvare svoje snove

U prostorijama Olimpijskog komiteta BiH održana je panel diskusija pod nazivom “Vizija i put ka Olimpijskim igrama LA 2028” koja je tretirala poziciju i goruće probleme vrhunskog sporta BiH. Na panelu su učestvovali predstavnici sportskih saveza BiH, olimpijci, treneri, sportski stručnjaci, kao i predstavnici relevantnih ministarstava i sponzora.

Na panel diskusiju su pozvani nadležni ministri za sport iz svih 10 kantona Federacije BiH, kao i entitetski ministri nadležni za sport, no nažalost se niko od njih nije pojavio, te su na taj način propustili šansu da u direkntoj komunikaciji sa vrhunskim sportistima i sportskim radnicima dođu do rješenja za najveće probleme vrhunskog sporta BiH.

Mali budžeti za sport

Kantonalni i entitetski ministri na ovako važan skup nisu poslali čak ni zamjene, što govori o njihovom odnosu prema vrhunskom sportu i najboljim ambasadorima Države BiH koji dolaze iz svih krajeva BiH. Čast svih ministarstava je spasio ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenan Magoda koji je zajedno sa šefom kabineta člana Predsjedništva BiH Nj. E. Denisa Bećirovića, gospodinom Alijom Kožljakom odgovorio na sva pitanja pokazujući empatiju i razumjevanje za vrhunski sport BiH.

Panel diskusiju otvorio je uvodnim izlaganjem predsjednik Olimpijskog komiteta BiH, prof. dr. Izet Rađo. U svom izlaganju osvrnuo se na zaključke i efekte prethodnog okruglog stola, koji su jednoglasno doneseni od strane svih sportskih saveza BiH. Ti zaključci odnosili su se na male budžete za sport, kriterije dodjele sredstava, programe za mlade i talentovane vrhunske sportiste i olimpijce, sistem nagrađivanja za ostvareni rezultat, sistem doživotnih naknada za vrhunske rezultate (penzije), kao i na enormna prihodovanja od klađenja na sportske rezultate, koja se u sistem sporta ne vraćaju gotovo nikako ili se vraćaju u obliku “garniture dresova”.

Uvodnu prezentaciju Panela koja govori o trenutnom stanju i eventualnim rješenjima sistemskog finansiranja sporta BiH je prezentirao potpredsjednik Olimpijskog komiteta BiH Davor Komšić.

Panel diskusiju je vodio dr.sci Said Fazlagić, Generalni sekretar Olimpijskog komiteta BiH koji je na osnovu postavljenih pitanja pokušao doći do odgovora i rješenja za situaciju u kojoj se nalazi vrhunski sport u BiH.

Sportisti jasni u svojim zahtjevima

Sportisti su bili jasni u svojim zahtjevima iznoseći pojedinačne stavove i izazove sa kojima se susreću u svom razvojnom i sportskom putu ka osvajanju evropskih, svjetskih i Olimpijskih medalja.

Nadžad Husić smatra da nedostatak finansija crpi mnogo energije, te nije ispravno da jedinu podršku ima od Olimpijskog Komiteta BiH i Kantona Sarajevo. Smatra da se trebaju napraviti bolji kriteriji za raspodjelu novca na svim nivoima, te da je nepravedno da on kao nosilac najboljeg rezultata na Olimpijskim igrama za BiH, od Kantona Sarajevo dobije manje novca nego drugi sportista sa prebivalištem i klubom u drugom kantonu.

Elvedina Muzaferija je predočila finansijski izvještaj za proteklu sezonu koji je iznosio 538.000 KM i koji predstavlja troškove za pripreme i nastup na takmičenjima, te trenera i servisera koji je prate. Sportiste ne treba biti fokusiran na prikupljanje sredstava nego samo na takmičenje i ostvarivanje vrhunskih rezultata.

Lana Pudar smatra da bi postigla još bolje rezultate da je infrastruktura bila bolja (bazen od 50 m), te da je izgubila enormno puno vremena i sredstava odlazeći u druge gradove na treninge i pripreme. Također smatra da je postigla svoj maksimum u ovim uslovima osvojivši 20 evropskih i svjetskih medalja, odnosno svih medalja osim olimpijske, te smatra da se uslovi za vrhunski sport napokon trebaju podići na viši nivo.

Lejla Njemčević je mišljenja da je nemoguće imati redovni posao koji donosi prihode, zdravstveno i penziono osiguranje i biti vrhunski sportista. Vrhunski sportisti su mentalno preopterećeni sa problemima jer BiH nema sistem sporta koji bi im davao neophodnu podršku. Ako postoji politička volja, potrebno je obezbijediti adekvatan fond za vrhunski sport, proslijediti ga OK BiH i problem je riješen. Trenutno sistem sporta BiH ne postoji.

Strahinja Erić je rekao da sportisti nakon završetka sportske kaijere “bukvalno ostaju na ulici” bez obezbjeđenog posla i bilo kakve životne sigurnosti. Ski trčanje je izuzetno skup sport i nemoguće je napraviti rezultat bez praćenja savremenih tehničko-tehnoloških trendova.

Članarine nužno zlo

Četrnaestogodišnja Tea Kovačević se nada da će se plasirati na OI Los Angeles 2028 iako će joj tek biti 17 godina, te da je tenis finansijski jedan od najzahtjevnijih sportova, te ukoliko se svi uključimo možemo riješiti probleme i ostvariti naše zajedničke snove.

Treneri Haris Husić, prof. dr Damir Đedović, Nedžad Fazlija i Marko Kovačević su u svom izlaganju su objasnili da vrhunski sport trebaju finansirati svi kantoni, a ne samo Kanton Sarajevo, da su razočarani neodzivom nadležnih ministarstava za sport, te da je bh. narod “gladan” pozitivnih rezultata i sportskih uspjeha i da moramo konstantno o ovome govoriti kako bi se nešto promijenilo. Nadalje smatraju da je neophodno ulagati u obrazovanje trenera, pratiti svjetske trendove. Marko Kovačević je napomenuo da je napustio posao kako bi se mogao posvetiti karijeri svoje kćerke Tee Kovačević. Također je naglasio da svakodnevno sluša o basnoslovnim budžetima institucija koji prolaze pored vrhunskih sportista i sportskih radnika. Prof. Đedović je rekao da su članarine nužno zlo i osnovni izvor finansiranja klubova, te da je Lana Pudar tek nedavno prestala plaćati članarinu što je izazvalo opšti smijeh u publici. Olimpijac Nedžad Fazlija je mišljenja da i treneri trebaju biti uključeni u sistem nagrađivanja i naknada (penzija).

Predsjednici sportskih saveza BiH Toni Zorić, Suad Kaknjo i Edis Šećirović, te olimpijka Tanja Košarac (član Izvršnog komiteta OK BiH) smatraju da pozicije generalnih sekretara saveza i uposlenika nisu atraktivne, potplaćene su ili su službenici saveza volonteri što je jako loše za sport. Većinom se radi o entuzijastima, ali entuzijazam ima svoju granicu. Najveći problem su nedostatak kadrova i sistema finansiranja. Vrlo često sportisti napuštaju sport kada troškovi postaju veći, a to je prelazak iz juniorske u seniorsku konkurenciju ili odlaze u druge države gdje imaju bolje uslove. Smatraju da bi savezi prestali sa radom da nema djelimične podrške međunarodnih federacija i OK BiH. Također smatraju da BiH nema sistem sporta i da ga tek treba izgraditi.

Nihad Selimović, predstavnik firme Number 1 (sponzor) je izuzetno ponosan na rezultate OK BiH, ali i tužan kada vidi budžete olimpijskih komiteta iz susjednih zemalja. Naglasio je da je vrijeme da se izvrši pritisak na nadležna ministarstva i donosioce odluka da se budžeti za vrhunski sport povećaju na adekvatan nivo. Sponzori nisu stimulisani da finansiraju vrhunske sportiste i reprezentacije, jer nemaju nikakve olakšice, te im se čak naplaćuje i porez na sponzorstvo što predstavlja apsurd. Postoji veliki broj bh. kompanija koje bi investirale novac u sport, da za to postoje olakšice. Da bi sponzor bio zainteresovan, sportista mora imati vrhunski rezultat.

Šef kabineta člana Predsjedništva BiH Nj. E. Denisa Bećirovića, Alija Kožljak je rekao da je Predsjedništvo BiH predlagač budžeta, te da se Predsjedništvo BiH zalaže za sistemska rješenja i da to nije samo obaveza OK BiH. Također je na postavljeno pitanje naglasio da se vrhunski sport vrlo rijetko nađe na dnevnom redu sjednice Predsjedništva BiH. Zaključio je da je krajnje vrijeme da se konačno osnaži vrhunski sport i OK BiH. Konstatovano je da se budžeti institucija na svim nivoima organizovanja uvećavaju i iznose u milijardama KM, a budžet za sport na državnom nivou je isti i nepromjenjen posljednih 30 godina, što je katastrofalan podatak.

Kenan Magoda, ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo je naglasio da je dijalog ključ za svaki problem, te da je sport u krizi 30. godina i da BiH nema državno ministarstvo za sport. “Vrijeme je da Federacija BiH napravi ozbiljan iskorak ove godine u pogledu podrške vrhunskom sportu. Ukoliko se ne bude otvoreno pričalo kao na ovom panelu u OK BiH sportisti će odustati od vrhunskog sporta i sportskog sistema. Na svim nivoima administrativnog organizovanja (kantoni, entiteti, država) novca ima dovoljno. Kanton Sarajevo je radio “medvjeđu uslugu” drugim kantonima, entitetima i državi jer je gasio “požare” izdvajajući godišnje 1,3 miliona KM kada su državne reprezentacije bile u problemu. Trenutno imamo veliko nezadovoljstvo i očigledno ovaj sistem ne funkcioniše, te će Kanton Sarajevo napraviti totalnu transformaciju po ovom pitanju. Trenutno radimo na projektu sa OK BiH koji je ozbiljan partner i sagovornik sa jasnim kriterijima baziranim na izvrsnosti i rezultatima. Novac će biti usmjeren direktno sportistima što je bit projekta. Na naše javne pozive se reprezentacije BiH više neće moći prijaviti. Iz nezadovoljstva se ne prave rezultati nego iz homogenosti, sinergije, kvalitetnih priprema i dobre atmosvere kao što je u OK BiH”, naglasio je ministar Magoda.

Po završetku panela predsjednik OK BiH akademik prof. dr Izet Rađo je dao sljedeću izjavu pokušavajući sublimirati sve rečeno na panelu:

– Poštujući principe poštovanja, sistemskog pristupa u sportu, jednakosti za naše najbolje sportiste, naš mali broj izvanrednih sportista ne traži mnogo, samo ono što imaju kolege iz susjedne Srbije, Hrvatske i Slovenije, jer oni investiraju svoj život za reprezentaciju BiH i ostvarenje svojih i naših snova. Nažalost odgovorni koji su ovo trebali čuti danas nisu bili prisutni na panelu. Predsjednik Rađo je istakao podršku hrabrog ministra Kenana Magode koji sa Olimpijskim komitetom BiH teži stvaranju Novog iskoraka za vrhunski sport, te se zahvalio na prilici da gradimo bolju budućnost za sport BiH.

