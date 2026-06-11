Stigla prognoza do 25. juna: Evo kada nam se vraćaju sunčani dani

U petak prije podne u centralnim i istočnim područjima Bosne i Hercegovine izgledna je povećana oblačnost koja može usloviti slabu kišu ili kraći lokalni pljusak. Stabilizacija vremenskih prilika očekuje se u popodnevnim satima, tako da će do kraja dana i u dane vikenda preovladavati pretežno sunčano vrijeme uz porast temperature zraka.

Početkom naredne sedmice u popodnevnim satima mogući su pljuskovi. Izraženije padavine na sjeveru i u centralnim područjima zemlje.

Minimalne temperature varirat će uglavnom između 8°C i 14°C u Bosni, u Hercegovini od 14°C do 18°C. Najviše dnevne temperature između 23°C i 28°C u Bosni, na području Hercegovine od 27°C do 32°C.

Od srijede, 17. juna, prognoziraju se uglavnom suhi i sunčani dani. Pri tome će i temperature biti nešto veće, tako da će trebati povesti računa o UV zračenju i svoje izlaganje Suncu ograničiti sredinom dana. Blage nestabilnosti nisu isključene pred kraj prognoznog perioda.

Jutarnje temperature variraće uglavnom između 15°C i 20°C u Bosni do 22°C u Hercegovini, najviše dnevne između 27°C i 32°C u Bosni do 34°C u Hercegovini.

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