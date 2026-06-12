Mostar uz Zmajeve: Fan zona na Musali spremna za spektakl

Fan zona za javno gledanje utakmica fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu bit će organizovana na Trgu Musala u Mostaru, gdje se večeras očekuje veliki broj navijača koji će zajedno bodriti Zmajeve u njihovom prvom nastupu na Mundijalu.

Okupljanje građana planirano je od 19 sati, dok reprezentacija Bosne i Hercegovine svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu igra od 21 sat protiv selekcije Kanade.

Organizator fan zone je Sportski savez Grada Mostara, uz pokroviteljstvo predsjednika Gradskog vijeća Mostara Đanija Rahimića.

Pored prijenosa utakmice na velikom LED ekranu, za posjetioce su pripremljeni brojni sadržaji.

U fan zoni bit će dostupni centralni šank sa pićem i osvježenjima, finger food za najmlađe, štand za prodaju dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine u saradnji s Nogometnim savezom BiH, kao i sportske igre, napuhanci i drugi zabavni sadržaji za djecu.

Zbog organizacije javnog praćenja utakmice BiH – Kanada, saobraćaj preko Trga Musala bit će privremeno preusmjeren alternativnom trasom preko Carinskog mosta i Bulevara u oba smjera.

Nadležni su uputili apel građanima i svim učesnicima u saobraćaju za razumijevanje i poštivanje privremene regulacije, kako bi događaj protekao sigurno i u najboljoj atmosferi, pišu Vijesti.

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