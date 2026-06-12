Kanađanin oduševljen Fanaticosima: Ovo nikad nisam vidio!

Ulice ovog kanadskog grada liče na Zenicu ili Sarajevo, a za sve su odgovorni bh. navijači.

Njih nekoliko hiljada u korteu trenutno maršira ulicama prema stadionu BMO Field gdje će utakmica biti odigrana.

Naš reporter zabilježio je prizor jednog šokiranog navijača Kanade koji je bio oduševljen bh. navijačima

“Ovo je nemoguće, nikada prije nisam vidio ovako nešto”, rekao je jedan od navijača domaće selekcije.

Prema nekim procjenama, na trbinama se večeras očekuje preko 10 hiljada bh. navijača,pišu Vijesti

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