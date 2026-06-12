Što ne može u Vitezu, može u Zagrebu: Javno gledanje meča Kanada-BiH

Protivnik nam je selekcija Kanade, jedan od domaćina, ali u ovom meču naši Zmajevi će imati ogromnu podršku.

Najavljen je veliki broj navijača Bosne i Hercegovine, a utakmica će javno biti prenošena na Areni Sport i na FTV.

Osim toga, meč će se uživo prenositi i u brojnim gradovima širom BiH, ali i regiona. Stigla je potvrda da će ovaj susret biti uživo emitovan i na Trgu Josipa Bana Jelaćića u Zagrebu.

Posljednjih dana bila je aktuelna tema o zabrani javnog praćenja utakmica Zmajeva na glavnom trgu u Vitezu, a slučaj iz Zagreba dokaz je da može i drugačije.

Sve je spremno za veliki spektakl. Utakmica Bosna i Hercegovina – Kanada počinje večeras u 21 sat po vremenu u Bosni i Hercegovini.Tekstualni prenos susreta možete pratiti na portalu Vijesti.ba, gdje vas očekuju i ekskluzivni foto i video sadržaji uoči utakmice, tokom meča i nakon posljednjeg sudijskog zvižduka.

Šest dana nakon ovog meča čeka nas novi. Protiv Švicarske igramo 18. juna u Los Anđelesu, dok 24. juna igramo posljednji meč grupne faze protiv Katara u Sijetlu,pišu Vijesti

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