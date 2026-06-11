Kremlj sprema veliki udar za tri godine? Evo šta su otkrili obavještajci

Njemački general-pukovnik Christian Freuding, načelnik njemačke vojske, izjavio je za Politico da zapadne obavještajne procjene ukazuju kako bi Rusija mogla razviti sposobnost za napad na NATO do 2029. godine. Prema njegovim riječima, to nije samo nacionalna procjena Njemačke, već zajednički zaključak obavještajnih službi unutar NATO-a, uz upozorenje da se određeni scenariji mogu ostvariti i ranije.

Istraga DR-a od 10. juna navodi da se ruska vojna infrastruktura jača u blizini sjevernog i istočnog krila NATO-a, što potvrđuju i neimenovani vojni i obavještajni izvori iz nordijskih zemalja. Paralelno s tim, The Telegraph je objavio satelitske snimke koji prikazuju nove ili proširene vojne objekte u pograničnim područjima.

Zapadni vojni zvaničnici upozoravaju da je period od jedne do tri godine posebno rizičan, jer se evropske zemlje još uvijek prilagođavaju i povećavaju svoje odbrambene kapacitete, dok Rusija održava visok nivo mobilizacije zbog rata u Ukrajini.

Njemački zvaničnici ističu da vojska mora biti spremna za hitno djelovanje i održavanje borbene gotovosti bez odlaganja, uz naglasak da je brzina ključni faktor. Istovremeno, evropske države su značajno povećale vojna izdvajanja, a Evropska komisija razmatra dalje povećanje budžeta za odbranu u narednom višegodišnjem finansijskom okviru.

Političke nesigurnosti dodatno pojačavaju zabrinutost u NATO-u, posebno u vezi s mogućim promjenama američkog angažmana u Evropi, nakon povratka Donalda Trumpa u politički vrh i rasprava o budućem prisustvu američkih trupa.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je upozorio na mogućnost da Rusija koristi teritoriju Bjelorusije za potencijalne operacije protiv NATO-a, dok se Suvalski prolaz i dalje smatra jednom od najosjetljivijih tačaka istočnog krila saveza, prenosi Novi.

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