U trenutku eksplozije Zdravko Čolić bio u kući s porodicom

Objavljeno prije 59 minuta

Nakon što je kasno sinoć bačena bomba, policijske snage i tužilac stigli su ispred vile Zdravka Čolića na Dedinju, a sada su objavljene i prve fotografije s uviđaja.

 Vila Zdravka Čolića - Telegraf

Kako dalje navodi Telegraf.rs, na licu mjesta prisutne su jake policijske snage koje su blokirale sve prilaze objektu.

Forenzičari pretražuju dvorište i okolinu u potrazi za gelerima i ostacima bombe, dok uviđaj vrši dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Prema svjedocima, detonacija je bila snažna, toliko da su se zatresli prozori na okolnim kućama. Prvi rezultati istrage ukazuju da je eksplodirala ručna bomba u blizini kapije. Oštećeno je i nekoliko automobila, koji su se nalazili u blizini kuće.

Dalje ističu da su vidljiva oštećenja na fasadi vile te da su uništeni dijelovi ograde i zelenilo u dvorištu. Prema nezvaničnim informacijama, Zdravko Čolić i njegova porodica bili su unutar kuće u trenutku napada, ali niko nije povrijeđen.

Policija trenutno preuzima snimke s nadzornih kamera u ulici i na samoj vili kako bi pokušala otkriti identitet napadača. Motiv napada za sada nije poznat, s obzirom na to da pjevač nikada nije bio povezan sa sukobima.


