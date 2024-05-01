Region

Oglasio se Zdravko Čolić nakon što mu je bačena bomba na kuću

Objavljeno prije 2 sata

Pjevač Zdravko Čolić oglasio se nakon što mu je na kuću na Dedinju u Beogradu bačena bomba.

“Trenutno sam van zemlje. Nalazim se u Zagrebu, gdje završavam posljednje pjesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu da su svi dobro”, rekao je Čolić.

“Razumijem interes medija, ali moram istaći da su neke izjave u tekstovima medija protumačene na način koji ne odgovara pravom stanju stvari. Smatram da je važno da se informacije plasiraju odgovorno i na osnovu provjerenih činjenica. Uviđaj je u toku i čekamo policijski izvještaj”.

Prema podacima sa terena vidljiva su oštećenja na fasadi vile, zaštitnoj orgadi i zelenilu ispred samog objekta. Oštećeno je i nekoliko automobila koji su bili parkirani u neposrednoj blizini.

Policija trenutno preuzima snimke sa svih nadzornih kamera u ulici i na samoj vili.prenosi novi.


